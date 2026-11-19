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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (19), o concurso 3834, e premiou apostadores com R$ 166.998,71 para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 8 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 166.998,71.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Itarantim/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Sao Caetano do Sul/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Sao Paulo/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 464 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 862,45.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 12469 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 110011 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 524985 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (22), é de R$ 2 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.