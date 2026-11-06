Lotofácil 3823: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta sexta (06), o concurso 3823, e premiou apostadores com R$ 976.316,42 para quem acertou 15 dezenas, que foram 03, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 976.316,42.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Sao Bernardo do Campo/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 140 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.924,45.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 5639 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 81952 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 490644 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (08), é de R$ 2 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.