Lotofácil 3822: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
3 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 1,43 milhão cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (05), o concurso 3822, e premiou apostadores com R$ 1,43 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,43 milhão.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Gabriel/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Paulo/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 733 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.075,91.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 17381 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 161866 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 820239 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (06), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.