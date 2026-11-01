Lotofácil 3819 acumula e prêmio vai a R$ 9,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotofácil realizou mais uma edição neste domingo (01), o concurso 3819, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25.
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 128 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.019,41.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 4837 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 72073 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 461474 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (03), é de R$ 9,5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.