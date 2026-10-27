Lotofácil 3815: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
3 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 432.535,38 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (27), o concurso 3815, e premiou apostadores com R$ 432.535,38 para quem acertou 15 dezenas, que foram 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 432.535,38.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Salvador/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Brusque/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Ipora do Oeste/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 200 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.943,41.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7753 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 98892 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 517428 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (28), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.