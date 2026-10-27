Lotofácil 3815: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (27), o concurso 3815, e premiou apostadores com R$ 432.535,38 para quem acertou 15 dezenas, que foram 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 432.535,38.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

Salvador/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Brusque/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ipora do Oeste/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 200 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.943,41.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7753 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 98892 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 517428 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (28), é de R$ 2 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.