Lotofácil 3807 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores
3 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 445.386,24 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição neste domingo (18), o concurso 3807, e premiou apostadores com R$ 445.386,24 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 445.386,24.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Porecatu/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Mirante do Paranapanema/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 341 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.173,70.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 10878 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 115002 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 548026 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (19), é de R$ 2 milhões.
Paraná
Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:
Em Porecatu, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 445.386,24.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.