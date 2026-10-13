Lotofácil 3803: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
2 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 946.676,32 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (13), o concurso 3803, e premiou apostadores com R$ 946.676,32 para quem acertou 15 dezenas, que foram 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 946.676,32.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Igarape/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Recife/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 203 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.955,63.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7131 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 98249 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 535819 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (14), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.