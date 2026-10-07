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SORTUDOS

Lotofácil 3798 premia três apostas com R$ 1,5 milhão cada

Apostas de Fortaleza, Guarulhos e Mogi das Cruzes acertaram as 15 dezenas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotofácil 3798 premia três apostas com R$ 1,5 milhão cada
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Pixabay

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (06), o concurso 3798, e premiou três apostadores de Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) e Mogi das Cruzes (SP) com R$ 1,5 milhão cada, por acertarem as 15 dezenas, que foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (07), é de R$ 2 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Após acumular nesta terça, Mega-Sena concurso 3068 vai sortear R$ 100 milhões

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 302 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.048,52.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 10000 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 134978 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 748827 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.

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