Lotofácil 3798: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
3 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 1,58 milhão cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (06), o concurso 3798, e premiou apostadores com R$ 1,58 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,58 milhão.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Fortaleza/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Guarulhos/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Mogi das Cruzes/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 302 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.048,52.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 10000 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 134978 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 748827 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (07), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.