Lotofácil 3796: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 1,83 milhão.

A Lotofácil realizou mais uma edição neste sábado (03), o concurso 3796, e premiou apostadores com R$ 1,83 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,83 milhão.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Sao Paulo/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 210 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.829,15.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7168 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 87286 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 484795 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (05), é de R$ 2 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.