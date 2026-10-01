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Lotofácil 3793 premia dois apostadores com R$ 537 mil cada

Apostas de Goiás e São Paulo acertaram as 15 dezenas do concurso 3793, sorteado nesta quarta-feira (30)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotofácil 3793 premia dois apostadores com R$ 537 mil cada
Autor A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (01), é de R$ 2 milhões - Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (30), o concurso 3793, e premiou dois apostadores de Goianesia (GO) e Indaiatuba (SP) com R$ 537.416,65 cada por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 01, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (01), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 415 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 775,79.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11606 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 114307 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 522120 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.

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apostas concurso Ganhadores lotofacil prêmios
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