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Lotofácil 3792 premia três apostas com R$ 510 mil cada; confira

Apostas de Feira de Santana (BA), Araxá (MG) e Juiz de Fora (MG) acertaram as 15 dezenas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotofácil 3792 premia três apostas com R$ 510 mil cada; confira
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (29), o concurso 3792, e premiou três apostadores de Feira de Santana (BA), Araxa (MG) e Juiz de Fora (MG) com R$ 510.692,66 para cada, por acertarem as dezenas sorteadas, que foram 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (30), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 207 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.216,99.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6458 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 81834 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 427994 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (30), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.

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