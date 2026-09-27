Lotofácil 3790: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 6,47 milhões.
A Lotofácil realizou mais uma edição neste domingo (27), o concurso 3790, e premiou apostadores com R$ 6,47 milhões para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 6,47 milhões.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Capim Branco/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 423 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.094,06.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 14642 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 176691 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 928640 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (28), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.