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Lotofácil 3789: aposta de SP fatura bolada de R$ 8 milhões sozinha

Sorteio contemplou mais de 1 milhão de bilhetes nas faixas secundárias; confira a distribuição dos prêmios

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotofácil 3789: aposta de SP fatura bolada de R$ 8 milhões sozinha
Autor Os números sorteados foram 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 e 25 - Foto: Reprodução

Uma única aposta feita em São Bernardo do Campo (SP) acertou as 15 dezenas do concurso 3789 da Lotofácil, realizado nesta sexta-feira (25), e faturou o prêmio principal de R$ 8,06 milhões. Os números sorteados foram 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 e 25.

📰 LEIA MAIS: Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 6 milhões; veja os números sorteados

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Além do bilhete vencedor da faixa máxima, a rodada distribuiu prêmios para milhares de apostadores em todo o país. Na categoria de 14 acertos, 526 apostas foram contempladas com R$ 2.259,58 cada. Nas faixas de prêmios fixos, 18.700 apostadores acertaram 13 dezenas e receberão R$ 35,00, 165.168 jogos registraram 12 acertos com prêmio de R$ 14,00 e 1.023.464 bilhetes alcançaram 11 acertos, garantindo R$ 7,00 para cada um.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado no domingo (27), é de R$ 8 milhões. Com sorteios de segunda-feira a sábado, a Lotofácil permite apostas mínimas de 15 números ao custo de R$ 3,50, podendo ser registradas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais virtuais da Caixa Econômica Federal.

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