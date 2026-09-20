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Lotofácil 3784: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 4 milhões.

Escrito por Da Redação
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Lotofácil 3784: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Autor Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição neste domingo (20), o concurso 3784, e premiou apostadores com R$ 4 milhões para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 4 milhões.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Brasilia/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 283 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.844,33.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 10921 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 135259 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 724559 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (21), é de R$ 2 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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