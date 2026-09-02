Lotofácil 3778 acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (02), o concurso 3778, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22.

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 193 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.777,12.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6457 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 83514 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 464890 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (03), é de R$ 5 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.