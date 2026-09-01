Lotofácil 3777 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores

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Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 1,22 milhão.

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (01), o concurso 3777, e premiou apostadores com R$ 1,22 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,22 milhão.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Quatro Barras/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 292 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.250,49.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8807 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 104962 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 536216 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (02), é de R$ 2 milhões.

Paraná

Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:

Em Quatro Barras, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 1,22 milhão.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.