Lotofácil 3775: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
3 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 1,27 milhão cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição neste domingo (30), o concurso 3775, e premiou apostadores com R$ 1,27 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,27 milhão.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Piripiri/PI
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Teresopolis/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Paulo/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 412 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.550,97.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 14511 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 166726 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 853615 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (31), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.