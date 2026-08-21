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Lotofácil 3767: três apostas dividem prêmio de R$ 561 mil

Bilhetes vencedores foram registrados em Fortaleza (CE), Caxias (MA) e Osasco (SP); próximo prêmio é estimado em R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotofácil 3767: três apostas dividem prêmio de R$ 561 mil
Autor Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo - Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (20), o concurso 3767, e premiou três apostadores de Fortaleza (CE), Caxias (MA) e Osasco (SP) com R$ 561.297,74 cada por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (21), é de R$ 2 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Ninguém acerta a Quina e prêmio chega a R$ 16 milhões nesta sexta-feira

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 198 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.783,21.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6053 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 80367 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 423879 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.

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