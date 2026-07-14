Lotofácil 3735 acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (14), o concurso 3735, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 03, 05, 07, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 181 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.908,53.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7378 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 101686 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 499617 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (15), é de R$ 5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.