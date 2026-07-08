Lotofácil 3730 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores
4 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 1,86 milhão cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (08), o concurso 3730, e premiou apostadores com R$ 1,86 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,86 milhão.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Curitiba/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Jaragua do Sul/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sorocaba/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 436 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.941,80.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 15472 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 200282 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1075766 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (09), é de R$ 2 milhões.
Paraná
Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:
Em Curitiba, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 1,86 milhão.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.