Lotofácil 3728: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 1,92 milhão.

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (06), o concurso 3728, e premiou apostadores com R$ 1,92 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,92 milhão.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Rio de Janeiro/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 128 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.143,61.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 5659 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 80438 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 465377 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (07), é de R$ 2 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.