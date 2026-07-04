Lotofácil 3727: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 4,52 milhões.
A Lotofácil realizou mais uma edição neste sábado (04), o concurso 3727, e premiou apostadores com R$ 4,52 milhões para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 4,52 milhões.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Taubate/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 329 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.737,01.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 12822 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 156946 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 856594 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (06), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.