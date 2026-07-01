Lotofácil 3724: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (01), o concurso 3724, e premiou apostadores com R$ 597.615,34 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 05, 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 597.615,34.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Maraba/PA

2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 198 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.898,59.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8168 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 95080 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 505198 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (02), é de R$ 2 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.