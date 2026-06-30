Lotofácil 3723: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
2 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 1,75 milhão cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (30), o concurso 3723, e premiou apostadores com R$ 1,75 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,75 milhão.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Paulo/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 340 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.115,70.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 12556 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 148366 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 766659 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (01), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.