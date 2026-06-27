Lotofácil 3721: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 1,46 milhão.

A Lotofácil realizou mais uma edição neste sábado (27), o concurso 3721, e premiou apostadores com R$ 1,46 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 24.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,46 milhão.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 229 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.911,79.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8633 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 99528 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 544776 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (29), é de R$ 1,5 milhão.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.