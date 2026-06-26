Lotofácil 3720: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta sexta (26), o concurso 3720, e premiou apostadores com R$ 1,66 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 5 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,66 milhão.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Salvador/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Brasilia/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Barra do Pirai/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Camaqua/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 1103 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.144,41.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 34950 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 343052 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1641022 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (27), é de R$ 2 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.