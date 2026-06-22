Lotofácil 3717: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
6 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 696.735,10 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (22), o concurso 3717, e premiou apostadores com R$ 696.735,10 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 6 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 696.735,10.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Alagoinhas/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Brasilia/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Joinville/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 491 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.628,07.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 15058 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 183851 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 964867 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (23), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.