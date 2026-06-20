Lotofácil 3715 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição neste sábado (20), o concurso 3715, e premiou apostadores com R$ 854.496,28 para quem acertou 15 dezenas, que foram 03, 05, 06, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 854.496,28.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Brasilia/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Cruzeiro do Sul/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 336 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.523,54.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 9742 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 105575 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 536777 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (20), é de R$ 2 milhões.

Paraná

Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:

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Em Cruzeiro do Sul, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 854.496,28.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.