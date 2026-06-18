Lotofácil 3714: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
6 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 1,59 milhão cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (18), o concurso 3714, e premiou apostadores com R$ 1,59 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 6 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,59 milhão.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
4 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Bauru/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Bernardo do Campo/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 546 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.760,61.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 18330 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 221991 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1248486 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (19), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.