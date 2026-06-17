Lotofácil 3713 acumula e prêmio vai a R$ 11 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (17), o concurso 3713, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22.
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 288 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.263,28.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11050 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 163817 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 849606 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (18), é de R$ 11 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.