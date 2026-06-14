Lotofácil 3710: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
3 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 2,54 milhões cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição neste domingo (14), o concurso 3710, e premiou apostadores com R$ 2,54 milhões para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 2,54 milhões.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Venda Nova do Imigrante/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Novo Gama/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 288 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.746,34.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11536 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 152251 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 934474 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (15), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.