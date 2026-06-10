Lotofácil 3707: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
2 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 722.439,68 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (10), o concurso 3707, e premiou apostadores com R$ 722.439,68 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 722.439,68.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Brasilia/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 346 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.250,86.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11705 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 123488 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 620077 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (11), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.