Lotofácil 3706 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores
5 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 341.029,77 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (09), o concurso 3706, e premiou apostadores com R$ 341.029,77 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 5 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 341.029,77.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Curitiba/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Ibiuna/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 687 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 743,46.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 18424 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 115840 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 524196 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (10), é de R$ 2 milhões.
Paraná
Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:
Em Curitiba, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 341.029,77.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.