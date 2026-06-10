Lotofácil 3706 premia aposta do Paraná com R$ 341 mil; veja de qual cidade

Uma aposta de Curitiba, no Paraná, foi uma das grandes vencedoras do concurso 3706 da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira (09). O apostador paranaense acertou as 15 dezenas sorteadas e vai levar para casa o prêmio de R$ 341.029,77. O bilhete premiado no estado consistiu em uma aposta simples, feita na capital paranaense. Os números sorteados que garantiram a bolada foram 01-04-06-08-09-10-12-14-15-16-18-21-22-24-25.

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Além do Paraná, outras quatro apostas dividiram o prêmio principal desta edição, localizadas nos municípios de Senador Canedo, em Goiás; Luisburgo, em Minas Gerais; Rondonópolis, no Mato Grosso; e Ibiúna, em São Paulo. Cada um desses bilhetes também faturou o montante individual de R$ 341.029,77.

O sorteio da Lotofácil também distribuiu prêmios para faixas menores de acertos em todo o território nacional. Um total de 687 apostas acertaram 14 dezenas e receberão R$ 743,46 cada uma. Na faixa de 13 acertos, foram 18.424 apostas ganhadoras com prêmio de R$ 35,00. Outros 115.840 bilhetes registraram 12 acertos, levando R$ 14,00 cada, enquanto 524.196 apostas acertaram 11 números e garantiram o valor mínimo de R$ 7,00.

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Para quem deseja tentar a sorte, o próximo concurso da Lotofácil acontece nesta quarta-feira (10), com uma estimativa de prêmio principal de R$ 2 milhões para quem cravar os 15 números. As apostas mínimas custam R$ 3,50 e os sorteios da modalidade são realizados regularmente de segunda a sábado.