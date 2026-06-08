Lotofácil 3705: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
4 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 1,18 milhão cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (08), o concurso 3705, e premiou apostadores com R$ 1,18 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 06, 08, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,18 milhão.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Brejolandia/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Rio Verde/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Imperatriz/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Niteroi/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 739 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.279,72.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 20499 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 203627 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 994774 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (09), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.