Lotofácil 3703: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta sexta (05), o concurso 3703, e premiou apostadores com R$ 1,71 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 5 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,71 milhão.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Sao Luis/MA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Sao Paulo/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 678 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.899,50.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 24911 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 314832 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1680551 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (06), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.