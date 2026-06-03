Lotofácil 3702 acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (03), o concurso 3702, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25.
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 297 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.020,27.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11946 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 161199 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 917654 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (05), é de R$ 10 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.