Lotofácil 3699 acumula e prêmio vai a R$ 7,5 milhões; veja os números

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A Lotofácil realizou mais uma edição neste sábado (30), o concurso 3699, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25.

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 234 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.204,04.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 9111 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 106591 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 554234 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (01), é de R$ 7,5 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.