Lotofácil 3697 acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (28), o concurso 3697, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25.
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 235 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.430,64.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 9976 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 117487 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 563988 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (29), é de R$ 5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.