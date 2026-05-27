Lotofácil 3696 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (27), o concurso 3696, e premiou apostadores com R$ 146.051,92 para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 25 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 146.051,92.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

8 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Ilheus/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Brasilia/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Paranaita/MT

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Igarassu/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Carlopolis/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Sao Jose dos Pinhais/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Rio de Janeiro/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Canoas/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Brusque/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Jundiai/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Maua/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Santo Andre/SP

2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Sao Jose do Rio Preto/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Sao Paulo/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Socorro/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Tocantinopolis/TO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 1463 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 424,02.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 25395 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 199182 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 854867 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (28), é de R$ 2 milhões.

Paraná

Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:

Em Carlopolis, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 146.051,92.

Em Sao Jose dos Pinhais, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 146.051,92.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.