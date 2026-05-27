Lotofácil 3696 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores
25 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 146.051,92 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (27), o concurso 3696, e premiou apostadores com R$ 146.051,92 para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 25 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 146.051,92.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
8 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Ilheus/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Brasilia/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Paranaita/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Igarassu/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Carlopolis/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Jose dos Pinhais/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Rio de Janeiro/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Canoas/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Brusque/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Jundiai/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Maua/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Santo Andre/SP
2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Sao Jose do Rio Preto/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Paulo/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Socorro/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Tocantinopolis/TO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 1463 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 424,02.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 25395 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 199182 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 854867 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (28), é de R$ 2 milhões.
Paraná
Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:
Em Carlopolis, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 146.051,92.
Em Sao Jose dos Pinhais, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 146.051,92.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.