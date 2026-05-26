Lotofácil 3695 acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (26), o concurso 3695, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24.

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 176 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.882,65.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6800 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 85814 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 465594 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (27), é de R$ 5 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.