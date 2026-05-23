Lotofácil 3693: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
5 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 351.527,84 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição neste sábado (23), o concurso 3693, e premiou apostadores com R$ 351.527,84 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 5 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 351.527,84.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Neropolis/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Mafra/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 340 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.548,47.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 10082 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 105307 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 527983 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (25), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.