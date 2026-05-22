Lotofácil 3692: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 1,23 milhão.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta sexta (22), o concurso 3692, e premiou apostadores com R$ 1,23 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,23 milhão.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Itanhaem/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 445 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 827,27.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11471 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 125630 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 587234 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (23), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.