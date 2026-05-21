Lotofácil 3691 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores
4 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 281.394,78 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (21), o concurso 3691, e premiou apostadores com R$ 281.394,78 para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 281.394,78.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Curitiba/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Maua/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Pirajui/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Jose do Rio Preto/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 455 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 741,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 13345 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 116359 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 562352 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (22), é de R$ 2 milhões.
Paraná
Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:
Em Curitiba, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 281.394,78.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.