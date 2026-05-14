Lotofácil 3685: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
3 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 459.970,95 cada.
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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (14), o concurso 3685, e premiou apostadores com R$ 459.970,95 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 04, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 459.970,95.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Santo Antonio de Jesus/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Ribeirao Preto/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 349 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.184,34.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11119 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 111435 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 541839 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (15), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.