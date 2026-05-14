Lotofácil 3685: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (14), o concurso 3685, e premiou apostadores com R$ 459.970,95 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 04, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 459.970,95.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Santo Antonio de Jesus/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Ribeirao Preto/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 349 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.184,34.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11119 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 111435 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 541839 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (15), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.