Lotofácil 3684: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
2 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 646.806,37 cada.
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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (13), o concurso 3684, e premiou apostadores com R$ 646.806,37 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 646.806,37.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Itapetinga/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 285 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.359,60.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 10314 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 121918 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 589355 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (14), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.