Lotofácil 3682 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (11), o concurso 3682, e premiou apostadores com R$ 1,44 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,44 milhão.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Ribeirao do Pinhal/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 329 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.310,41.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 10552 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 118566 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 587090 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (12), é de R$ 2 milhões.

Paraná

Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:

Em Ribeirao do Pinhal, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 1,44 milhão.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.