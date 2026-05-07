Lotofácil 3679: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
3 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 487.135,89 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (07), o concurso 3679, e premiou apostadores com R$ 487.135,89 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Porto Seguro/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Fortaleza/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Lagoa Dourada/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 368 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.189,53.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11320 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 121722 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 577495 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (08), é de R$ 6 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.