Lotofácil 3678: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (06), o concurso 3678, e premiou apostadores com R$ 442.263,76 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 18, 20, 23, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 442.263,76.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Simao Dias/SE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Santo Andre/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 279 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.424,46.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11115 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 121343 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 604383 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (07), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.